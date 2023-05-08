Бизнесвумен Айза-Лилуна Ай равнодушно относится к хейтерам

Блогер Айза, после нескольких лет бурных обсуждений ее жизни и осуждения со стороны фанатов, перестала волноваться по поводу хейта. Об этом она рассказала в интервью для YouTube-канала гипнолога Марины Мэриджейн.
Владелица салонов красоты поделилась своим действенным способом не обращать внимание на неодобрение фанатов. По ее словам, нужно первой рассказывать о своих недостатках публике, чтобы в дальнейшем «было не так обидно» получать критику в свой адрес.
Следует отметить, что ранее некоторые выступающие на российской сцене артисты столкнулись с волной хейта. Причиной этому становились их высказывания по поводу специальной военной операции на Украине.