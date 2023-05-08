Ночной пожар в Гостилицах Ленинградской области унес жизни двух человек

В результате пожара в Ломоносовском районе Ленобласти полностью выгорели двухэтажный дом, сарай и гараж. На месте инцидента обнаружили два трупа.
По данным телеканала 78, пожар произошел в ночь на 8 мая. Спасатели боролись с возгоранием на протяжении двух часов. Огонь уничтожил жилой дом с пристройкой и гараж, в котором находилась иномарка владельцев.
На месте происшествия обнаружили два обгоревших тела и трупы собаки и кошки. Отмечается, что пламя было такой силы, что перекинулось на соседний дом. Его хозяин проснулся ночью из-за зарева от пожара и успел вывести семью на улицу.
Ранее при пожаре в жилом доме в селе Бошино Брянской области погибли трое детей. Следователи возбудили уголовное дело.