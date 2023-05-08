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Видео штурма бойцами ЧВК «Вагнер» здания в Бахмуте опубликовали в Сети

Армия
Видео штурма бойцами ЧВК «Вагнер» здания в Бахмуте опубликовали в Сети

«Вагнеровцы» взяли здание вблизи медицинского училища в западной части Бахмута (Артемовска). Видео захвата публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как бойцы ЧВК «Вагнер» врываются в здание и зачищают его от сил ВСУ. В некоторые помещения «музыканты» забрасывают гранаты, чтобы подавить возможное сопротивление противника.

В ходе продвижения вглубь здания бойцами была обнаружена «растяжка», которую успешно обезвреживают на видео. После зачистки участники штурма открыли огонь по позициям противника в соседних домах.

Стоит отметить, что в боях за Бахмут принимают участие только бойцы ЧВК «Вагнер». В настоящий момент «музыканты» освободили более 90% города.
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