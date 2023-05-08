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Юрист Иван Соловьев: мошенники придумали новые способы обмана с записью разговора и верификацией по номеру карты

Общество
Юрист Иван Соловьев: мошенники придумали новые способы обмана с записью разговора и верификацией по номеру карты

Телефонные мошенники придумали два новых способа вовлечения своих жертв в диалог. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Мошенники, стремящиеся похитить денежные средства граждан, продолжают придумывать новые способы вовлечения потенциальных жертв в общение. Соловьев в беседе с RT рассказал о новых уловках злоумышленников.

Первым среди нововведений стало предупреждение о записи разговора. Мошенники якобы ведут «аудиопротоколировании» беседы в схемах со звонками из «полиции» и «Следственного комитета». Такой прием настраивает жертву на сотрудничество и отводит подозрения от звонящего.

Вторым ноу-хау преступников стало предложение о прохождении липовой верификации по номеру договора или карты. Как правило, под рукой у жертвы оказывается именно банковская карта, по которой она и проходит «проверку».

«Будьте бдительны, не вступайте в телефонные разговоры с "правоохранителями" и "сотрудниками банков" — это мошенники», — напомнил юрист.

Ранее эксперт в области информационных технологий и кибербезопасности Борис Косарев рассказал ФАН о том, как противостоять мошенникам накануне Дня Победы. Злоумышленники в этот период призывают «оказывать материальную помощь ветеранам».
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