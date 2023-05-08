Хоррор «Восстание мертвецов» заработал рекордные $115 млн за три недели в мировом прокате

Хоррор «Восстание мертвецов» от ирландского режиссера Ли Кронина установил кассовый рекорд франшизы.
Картина вышла на широкие экраны три недели назад. За это время в мировом прокате она заработала 115 млн долларов при съемочном бюджете в 15 млн.
При этом предыдущий эпизод — «Зловещие мертвецы: Черная книга» — собрал всего 97 млн долларов при общих затратах на производство фильма в 17 млн.
В кинопрокате России и СНГ по-прежнему лидирует космическая сага от Клима Шипенко «Вызов». Касса ленты уже составила свыше миллиарда рублей, пишет издание «ФедералПресс».