Блогер Айза рассказала о своем отношении к эзотерикам и тарологам

Некогда рэп-исполнительница Айза-Лилуна Ай в интервью для YouTube-канала гипнолога Марины Мэриджейн рассказала о своей вере, а также объяснила, почему отрицательно отзывается об эзотериках и тарологах.
Как отметила блогер, она не использует в жизни то, что передают астрологи и нумерологи, поскольку «не до конца верит» в эти практики. Также, по мнению Айзы, таро является черной магией, использование которой не допускает религия. Эзотерики, как считает звезда, также нечисты на руку.
«Единственный на кого я могу переложить свои страхи, ожидания, мечты — это только Бог. Потому что вот он мой друг по жизни, это Бог… Я пришла к пониманию Бога через принятие высшей силы. В Евангелие я могу найти любой ответ», — поделилась бизнесвумен.
Ранее маркетолог, эксперт по продвижению и монетизации эзотериков, психолог Екатерина Климова в беседе с ФАН объяснила причину популярности карт таро среди людей.