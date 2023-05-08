Блогер Айза рассказала о своем отношении к эзотерикам и тарологам

Как отметила блогер, она не использует в жизни то, что передают астрологи и нумерологи, поскольку «не до конца верит» в эти практики. Также, по мнению Айзы, таро является черной магией, использование которой не допускает религия. Эзотерики, как считает звезда, также нечисты на руку.