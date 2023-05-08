Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о взрыве еще одного снаряда рядом с домом в Шебекино

По его словам, из-за детонации оказались сильно повреждены фасад и кровля жилого здания, в доме выбиты стекла. Кроме того, загорелся автомобиль, припаркованный рядом со строением, уточнил Гладков. В настоящий момент на место ЧП уже прибыли сотрудники экстренных служб и приступили к тушению машины. Еще два транспортных средства получили сильные повреждения, добавил губернатор.