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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о взрыве еще одного снаряда рядом с домом в Шебекино

Происшествия
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о взрыве еще одного снаряда рядом с домом в Шебекино

Еще один украинский снаряд взорвался рядом с многоквартирным домом в Шебекино Белгородской области. В результате очередной атаки со стороны ВСУ никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, из-за детонации оказались сильно повреждены фасад и кровля жилого здания, в доме выбиты стекла. Кроме того, загорелся автомобиль, припаркованный рядом со строением, уточнил Гладков. В настоящий момент на место ЧП уже прибыли сотрудники экстренных служб и приступили к тушению машины. Еще два транспортных средства получили сильные повреждения, добавил губернатор.
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