Власти Омской области объявили о действии режима ЧС на территории региона из-за природных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Омской области из-за природных пожаров. Об это сообщил врио губернатора региона Виталий Хоценко.
Решение было принято на оперативном штабе. В личном Telegram-канале Хоценко отметил, что режим будет действовать до особого распоряжения. В связи с этими мерами по недопущению возникновения новых пожаров жителям запрещается вести охоту в 11 северных районах субъекта.
«В Омской области сейчас складывается крайне пожароопасная и напряженная обстановка, которая осложняется жаркой погодой, высокой ветровой нагрузкой и отсутствием осадков», — подчеркнул Хоценко.
Врио губернатора поручил главам районов усилить контроль пожарной обстановки на местах. Также они будут должны вести работу по информированию населения.
В настоящее время сразу в нескольких регионах России наблюдается непростая ситуация с пожарами. В Курганской области огонь уничтожил более 300 жилых домов.