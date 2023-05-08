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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Зеленского «воплощением Иуды» после указа о Дне Европы

Политика
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Зеленского «воплощением Иуды» после указа о Дне Европы

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на указ президента Украины Владимира Зеленского об учреждении 9 мая Дня Европы. Она назвала главу государства «воплощением Иуды» XXI века.

В своем Telegram-канале Захарова написала, что этим решением Зеленский предал предков. Речь идет о тех, кто сражался с фашистской Германией, был узником концлагерей, работал в тылу. Представитель ведомства заключила, что Зеленский является пособником фашистов спустя 80 лет.

Украинский президент заявил о подписании документа, согласно которому жители государства больше не отмечают 9 мая День Победы, передает «Национальная Служба Новостей».
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