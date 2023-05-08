СБУ заочно предъявила обвинения российскому актеру и режиссеру Владимиру Машкову по нескольким статьям

Представители Службы безопасности Украины (СБУ) заочно предъявили российскому актеру и режиссеру Владимиру Машкову сразу несколько обвинений. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Художественного руководителя Московского театра Олега Табакова обвинили в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 110, частями 1 и 3 статьи 436-2, а также частями 1 и 2 статьи 332-1 Уголовного кодекса Украины. Машкову заочно вменили «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, прославление ее участников» и «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».
Украинские силовики заявили, что после начала СВО Владимир Машков «неоднократно выступал в поддержку» России во время массовых мероприятий с участием президента РФ Владимира Путина, «призывал к вхождению Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины в состав РФ» в интервью на российском ТВ, а также «незаконно приезжал» в Крым «для участия в пропагандистских мероприятиях». Сотрудники СБУ продолжают проводить комплекс мер для привлечения актера и режиссера к ответственности, говорится в сообщении ведомства.