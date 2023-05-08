СБУ заочно предъявила обвинения российскому актеру и режиссеру Владимиру Машкову по нескольким статьям

Украинские силовики заявили, что после начала СВО Владимир Машков «неоднократно выступал в поддержку» России во время массовых мероприятий с участием президента РФ Владимира Путина, «призывал к вхождению Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины в состав РФ» в интервью на российском ТВ, а также «незаконно приезжал» в Крым «для участия в пропагандистских мероприятиях». Сотрудники СБУ продолжают проводить комплекс мер для привлечения актера и режиссера к ответственности, говорится в сообщении ведомства.