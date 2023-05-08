Расчеты российских 122-мм гаубиц уничтожили украинскую пехоту в лесном массиве в зоне СВО

Д-30 — это настоящее орудие-солдат. Расчеты 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 уничтожили украинскую пехоту в лесном массиве в зоне СВО. Информация об этом опубликовали отечественные СМИ утром 8 мая.
Прологом к точному артналету стало обнаружение операторами беспилотников ВДВ взводных опорных пунктов противника. Координаты «опорников» оперативно передали артиллеристам-десантникам, после чего расчеты «тридцаток» с закрытых огневых позиций выполнили пристрелочные выстрелы. По их результатам была осуществлена необходимая корректировка наводки и Д-30 открыли беглый огонь. 122-мм снаряды перепахали в лесу опорные пункты националистов. По завершении боевой работы расчеты «тридцаток» быстро сменили огневую позицию и замаскировали гаубицы. Так сказать – до следующих огненных «гастролей».
Надо сказать, что описанный случай более чем успешного применения российской армией Д-30 в ходе СВО – далеко не единственный. Плюс к этому с 2014 года «тридцатки» активно использовались в ходе боевых действий в Донбассе как подразделениями ВСУ, так и вооруженными формированиями ЛДНР.
Д-30 – уникальная артсистема. Если верить данным бюллетеня The Military Balance 2016, по состоянию на середину второго десятилетия XXI века Д-30, а также ее модификации и клоны, продолжали оставаться на вооружении армий не менее 65 государств. И это при том, что в грядущую пятницу исполнится целых 63 года с того момента, как «тридцатка» была принята на вооружение!
Причиной такого «долголетия» отечественной 122-мм артсистемы оказались, в первую очередь, ее отличные тактико-тактические характеристики.
Петров против Петрова
Прологом к появлению Д-30 стало осознание советскими военными того факта, что состоявшая на вооружении нашей армии с 1939-го 122-мм гаубица образца 1938 года М-30, в первой половине «пятидесятых» оказалась, мягко говоря, уже не совсем соответствовавшей требованиям современного поля боя. Советская армия нуждалась в новой полевой гаубице дивизионного звена с более высокой кучностью стрельбы, с размещением маховиков подъемного и поворотного механизмов с одной стороны ствола (что позволило бы наводить орудие одному, а не двум номерам расчета), а также с лафетом, позволяющим вести круговой обстрел. Этот вывод, основанный в том числе и на опыте использования М-30 в ходе недавно завершившейся Корейской войны, привел к появлению распоряжения Совета Министров СССР №598-265 от 2 апреля 1954 года, согласно которому перед ОКБ завода №9 была поставлена задача разработать на смену М-30 более совершенную 122-мм артсистему.
Почему эту задачу возложили именно на ОКБ находившегося в Свердловске (ныне Екатеринбург) завода №9? Потому что это ОКБ в указанное время возглавлял талантливейший конструктор советского артиллерийского вооружения Федор Федорович Петров, перед началом ВОВ спроектировавший М-30. То есть теперь, конструируя будущую Д-30, которая должна была превзойти М-30, Петрову предстояло состязаться с самим собой. Надо сказать, что со столь нетривиальной задачей Федор Федорович и его ОКБ справились блестяще.
Первоначально в головах сотрудников возглавляемого Федоровым ОКБ витала идея отделаться «малой кровью», то есть попробовать модернизировать М-30 таким образом, чтобы та начала соответствовать актуальным требованиям ВС СССР. Однако довольно быстро стало понятно, что это невозможно. Значившиеся в техзадании более высокая, чем у М-30, кучность, а также возможность гаубицы вести круговой обстрел, заставили ОКБ завода №9 приступить к разработке совершенно новой артсистемы. Ее эскизный проект был одобрен уже 29 января 1955 года.
Чтобы удовлетворить требования военных, для перспективной гаубицы ввели новое баллистическое решение, не существовавшее ранее для калибра 122-мм. Это повлекло за собой необходимость разработки новой линейки боеприпасов. Еще одним новшеством стала буксировка орудия стволом вперед. М-30 не имела дульного тормоза, у Д-30 он появился. М-30 оснащалась поршневым затвором, а Д-30 – полуавтоматическим клиновым, обеспечивающим более высокую скорострельность. Для реализации возможности ведения кругового обстрела, в конструкции Д-30 применили не имеющий аналогов трехстанинный лафет. При приведении гаубицы из походного в боевое положение, корпус орудия приподнимался домкратом, а колеса на поворотных осях откидывались вверх.
Использованный в конструкции Д-30 трехстанинный лафет оказался столь инновационным решением, что за границей многие специалисты демонстративно отказались верить в то, что это была собственная разработка Петрова и его коллектива.
«Судя по всему, конструкторское бюро Петрова воспользовалось трофейными немецкими разработками: трехстанинный лафет позволяет менять уровень горизонтальной наводки в пределах 360°, не передвигая станины», — желчно предположил Томас Джозеф О'Мэлли в своей книге Artillery: Guns and Rocket Systems, появившейся в Великобритании в 1994 году.
Замечу, что материалы изданной в России в 2018 году книги «Советская гаубица Д-30. Шедевр отечественной артиллерии» Анатолия Сорокина опровергают версию о каком-то «трофейном» происхождении конструктивных решений, использованных ОКБ завода №9 при создании Д-30.
Между прочим, от появления эскизного проекта «тридцатки» и до принятия новой 122-мм артсистемы на вооружение прошло более пяти лет – именно столько времени ушло у Петрова и его помощников на полную «доводку до ума» всех компонентов Д-30. Это можно считать еще одним доказательством полностью отечественного происхождения конструкции Д-30, ведь в случае заимствования советскими конструкторами уже испытанных и отработанных немецкими разработчиками конструктивных решений, нашу «тридцатку» приняли бы на вооружение куда быстрее.
Артиллерийский шедевр
В своем итоговом виде 122-мм гаубица Д-30 предназначалась для выполнения следующих основных задач:
- уничтожения и подавления живой силы противника, открытой и находящейся в укрытиях полевого типа (в окопах, блиндажах, землянках);
- уничтожения и подавления огневых средств пехоты противника;
- разрушения деревоземляных огневых точек и других сооружений полевого типа;
- борьбы с артиллерией, мотомеханизированными средствами и танками противника;
- проделывания проходов в минных полях и проволочных заграждениях.
В боевом положении Д-30 весила 3200 кг, обслуживалась расчетом из 6 человек, приводилась в боевое положение за 1,5-2,5 мин, имела скорострельность до 8 выстрелов в минуту, а угол возвышения ствола гаубицы мог варьироваться от −7° до +70°. Боекомплект Д-30 включал в себя снаряды следующих видов: осколочно-фугасные (включая ОФ с радиовзрывателем), осколочно-фугасные повышенного могущества (практически эквивалентные по фугасному действию 152-мм боеприпасам), кумулятивные (бронепробиваемость по нормали – до 460 мм), со стреловидными готовыми поражающими элементами, химические, осветительные, дымовые, агитационные и, наконец, корректируемые («Китолов-2М»).
Максимальная дальность огня Д-30 составляла 21,76 км. Ее можно было нарастить до 20 км и даже больше за счет использования активно-реактивного снаряда, разрабатывавшегося в рамках темы «Крен», но этот боеприпас так и не поступил на вооружение. Кстати, максимальная дальность огня у М-30 не превышала 11,8 км. Впрочем, вернемся к Д-30. Как и просили военные, она имела более высокую, чем у ее предшественницы, кучность. Если у М-30 осколочно-фугасный снаряд при стрельбе на дистанции в 500 метров по вертикальному щиту имел вероятное отклонение по обеим осям до 0,6 метров, то для Д-30 тот же показатель не превышал 0,1 метр!
Резюмируя, можно сказать, что Петров-со товарищи действительно создали своего рода артиллерийский шедевр. Любопытно, что появился он аккурат в тот момент, когда с подачи Никиты Хрущева в армии активно внедрялся ракетный «уклон» в ущерб развитию ствольной артиллерии. Немало разработок перспективных артиллерийских систем у нас при Хрущеве оказалось «зарезано», но не Д-30. «Тридцатка» оказалась настолько хороша, что, несмотря на существование ракетного лобби в лице самого первого секретаря ЦК КПСС, 12 мая 1960 года постановлением Совета Министров СССР 122-мм гаубица Д-30, получившая индекс 2А18, была успешно принята на вооружение.
Д-30 была запущена в массовое серийное производство на заводе №9. На этом ее эволюция, конечно, не закончилась.14 сентября 1970 года на вооружение Советской армии была принята 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», унифицированная с буксируемой Д-30 по ряду деталей ствольной группы, баллистическому решению и линейке боеприпасов. В 1978 году появилась несколько доработанная модификация «тридцатки», называвшаяся Д-30А и имевшая индекс 2А18М.
Точное количество построенных в СССР и других странах «тридцаток», а также их клонов, в открытых источниках отсутствует. По достаточно приблизительных подсчетам уже упоминавшегося бюллетеня The Military Balance, по состоянию на 2016 год количество выпущенных Д-30 и ее «родственниц» превышает 10 тыс. единиц.
Настоящее орудие-солдат
При всех своих положительных качествах, в первом десятилетии XXI века буксируемая Д-30 в роли полевой гаубицы полкового, а также дивизионного звена, в Сухопутных войсках ВС РФ была сочтена уже несколько устаревшей. Поэтому в феврале 2013 года министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился снять с вооружения и передать на базы хранения до конца 2013 года гаубицы Д-30А, находящиеся в Сухопутных войсках. Взамен «тридцаток» эти войска начали получать 152-мм буксируемые гаубицы 2А65 «Мста-Б» и 152-мм дивизионные САУ 2С3 «Акация».
В свою очередь «Гвоздики» начали в ходе модернизации трансформироваться в САУ 2С34 «Хоста», вооруженные 120-мм комбинированными нарезными артсистемами. По замыслу нашего командования, в ближайшем будущем «тридцатки» должны были остаться лишь на вооружении ВДВ. Реальность, естественно, внесла свои коррективы в этот план и Д-30, помимо десантников, остались на вооружении еще, как минимум, у 7-й военной базы в Абхазии, 30-й отдельной мотострелковой бригады и 22-го армейского корпуса Береговых войск ВМФ в Крыму. Кроме того, в связи с дефицитом 152-мм артсистем в вооруженных формированиях ЛДНР, именно 122-мм Д-30 достаточно продолжительное время составляли основу артиллерийского парка 1-го и 2-го армейских корпусов народных республик.
Первые выстрелы в боевой обстановке Д-30 сделали в 1967 году в ходе Шестидневной войны на Ближнем Востоке. К 2023 году «тридцатка» успела поучаствовать во многих вооруженных конфликтах, наиболее масштабным из которых стала, разумеется, СВО. Примечательной чертой последней оказалось присутствие Д-30 по обе стороны фронта. При этом 122-мм гаубицы ВСУ, понесшие значительные потери еще в ходе боевых действий 2014-2021 годов и испытывающие к настоящему времени большой дефицит боеприпасов, действуют менее активно, чем «тридцатки», воюющие в составе подразделений ВС РФ. И чем дольше продолжаются боевые действия на украинском ТВД, тем меньше боеспособных Д-30 и боеприпасов для них остается в распоряжении ВСУ.
Как известно, зримым символом мастерства советских оружейников времен Великой Отечественной войны стала 76-мм дивизионная пушка образца 1942 года ЗиС-3, украсившая собой после 1945 года множество памятников. Вряд ли я ошибусь, если предположу, что таким же символом гения отечественных разработчиков артиллерийского вооружения, но уже послевоенной поры, стала гаубица Д-30 – меткая, убойная, надежная «как лом» и продолжающая воевать до сих пор.