Расчеты российских 122-мм гаубиц уничтожили украинскую пехоту в лесном массиве в зоне СВО

Максимальная дальность огня Д-30 составляла 21,76 км. Ее можно было нарастить до 20 км и даже больше за счет использования активно-реактивного снаряда, разрабатывавшегося в рамках темы «Крен», но этот боеприпас так и не поступил на вооружение. Кстати, максимальная дальность огня у М-30 не превышала 11,8 км. Впрочем, вернемся к Д-30. Как и просили военные, она имела более высокую, чем у ее предшественницы, кучность. Если у М-30 осколочно-фугасный снаряд при стрельбе на дистанции в 500 метров по вертикальному щиту имел вероятное отклонение по обеим осям до 0,6 метров, то для Д-30 тот же показатель не превышал 0,1 метр!