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Расчеты российских 122-мм гаубиц уничтожили украинскую пехоту в лесном массиве в зоне СВО

Армия
Расчеты российских 122-мм гаубиц уничтожили украинскую пехоту в лесном массиве в зоне СВО

Д-30 — это настоящее орудие-солдат. Расчеты 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 уничтожили украинскую пехоту в лесном массиве в зоне СВО. Информация об этом опубликовали отечественные СМИ утром 8 мая.

Прологом к точному артналету стало обнаружение операторами беспилотников ВДВ взводных опорных пунктов противника. Координаты «опорников» оперативно передали артиллеристам-десантникам, после чего расчеты «тридцаток» с закрытых огневых позиций выполнили пристрелочные выстрелы. По их результатам была осуществлена необходимая корректировка наводки и Д-30 открыли беглый огонь. 122-мм снаряды перепахали в лесу опорные пункты националистов. По завершении боевой работы расчеты «тридцаток» быстро сменили огневую позицию и замаскировали гаубицы. Так сказать – до следующих огненных «гастролей».

Надо сказать, что описанный случай более чем успешного применения российской армией Д-30 в ходе СВО – далеко не единственный. Плюс к этому с 2014 года «тридцатки» активно использовались в ходе боевых действий в Донбассе как подразделениями ВСУ, так и вооруженными формированиями ЛДНР.

Д-30 – уникальная артсистема. Если верить данным бюллетеня The Military Balance 2016, по состоянию на середину второго десятилетия XXI века Д-30, а также ее модификации и клоны, продолжали оставаться на вооружении армий не менее 65 государств. И это при том, что в грядущую пятницу исполнится целых 63 года с того момента, как «тридцатка» была принята на вооружение!

Причиной такого «долголетия» отечественной 122-мм артсистемы оказались, в первую очередь, ее отличные тактико-тактические характеристики.

Петров против Петрова

Прологом к появлению Д-30 стало осознание советскими военными того факта, что состоявшая на вооружении нашей армии с 1939-го 122-мм гаубица образца 1938 года М-30, в первой половине «пятидесятых» оказалась, мягко говоря, уже не совсем соответствовавшей требованиям современного поля боя. Советская армия нуждалась в новой полевой гаубице дивизионного звена с более высокой кучностью стрельбы, с размещением маховиков подъемного и поворотного механизмов с одной стороны ствола (что позволило бы наводить орудие одному, а не двум номерам расчета), а также с лафетом, позволяющим вести круговой обстрел. Этот вывод, основанный в том числе и на опыте использования М-30 в ходе недавно завершившейся Корейской войны, привел к появлению распоряжения Совета Министров СССР №598-265 от 2 апреля 1954 года, согласно которому перед ОКБ завода №9 была поставлена задача разработать на смену М-30 более совершенную 122-мм артсистему.

Почему эту задачу возложили именно на ОКБ находившегося в Свердловске (ныне Екатеринбург) завода №9? Потому что это ОКБ в указанное время возглавлял талантливейший конструктор советского артиллерийского вооружения Федор Федорович Петров, перед началом ВОВ спроектировавший М-30. То есть теперь, конструируя будущую Д-30, которая должна была превзойти М-30, Петрову предстояло состязаться с самим собой. Надо сказать, что со столь нетривиальной задачей Федор Федорович и его ОКБ справились блестяще.

Первоначально в головах сотрудников возглавляемого Федоровым ОКБ витала идея отделаться «малой кровью», то есть попробовать модернизировать М-30 таким образом, чтобы та начала соответствовать актуальным требованиям ВС СССР. Однако довольно быстро стало понятно, что это невозможно. Значившиеся в техзадании более высокая, чем у М-30, кучность, а также возможность гаубицы вести круговой обстрел, заставили ОКБ завода №9 приступить к разработке совершенно новой артсистемы. Ее эскизный проект был одобрен уже 29 января 1955 года.

Расчеты российских 122-мм гаубиц уничтожили украинскую пехоту в лесном массиве в зоне СВО

Чтобы удовлетворить требования военных, для перспективной гаубицы ввели новое баллистическое решение, не существовавшее ранее для калибра 122-мм. Это повлекло за собой необходимость разработки новой линейки боеприпасов. Еще одним новшеством стала буксировка орудия стволом вперед. М-30 не имела дульного тормоза, у Д-30 он появился. М-30 оснащалась поршневым затвором, а Д-30 – полуавтоматическим клиновым, обеспечивающим более высокую скорострельность. Для реализации возможности ведения кругового обстрела, в конструкции Д-30 применили не имеющий аналогов трехстанинный лафет. При приведении гаубицы из походного в боевое положение, корпус орудия приподнимался домкратом, а колеса на поворотных осях откидывались вверх.

Использованный в конструкции Д-30 трехстанинный лафет оказался столь инновационным решением, что за границей многие специалисты демонстративно отказались верить в то, что это была собственная разработка Петрова и его коллектива.

«Судя по всему, конструкторское бюро Петрова воспользовалось трофейными немецкими разработками: трехстанинный лафет позволяет менять уровень горизонтальной наводки в пределах 360°, не передвигая станины», — желчно предположил Томас Джозеф О'Мэлли в своей книге Artillery: Guns and Rocket Systems, появившейся в Великобритании в 1994 году.

Замечу, что материалы изданной в России в 2018 году книги «Советская гаубица Д-30. Шедевр отечественной артиллерии» Анатолия Сорокина опровергают версию о каком-то «трофейном» происхождении конструктивных решений, использованных ОКБ завода №9 при создании Д-30.

Между прочим, от появления эскизного проекта «тридцатки» и до принятия новой 122-мм артсистемы на вооружение прошло более пяти лет – именно столько времени ушло у Петрова и его помощников на полную «доводку до ума» всех компонентов Д-30. Это можно считать еще одним доказательством полностью отечественного происхождения конструкции Д-30, ведь в случае заимствования советскими конструкторами уже испытанных и отработанных немецкими разработчиками конструктивных решений, нашу «тридцатку» приняли бы на вооружение куда быстрее.

Артиллерийский шедевр

В своем итоговом виде 122-мм гаубица Д-30 предназначалась для выполнения следующих основных задач:

- уничтожения и подавления живой силы противника, открытой и находящейся в укрытиях полевого типа (в окопах, блиндажах, землянках);

- уничтожения и подавления огневых средств пехоты противника;

- разрушения деревоземляных огневых точек и других сооружений полевого типа;

- борьбы с артиллерией, мотомеханизированными средствами и танками противника;

- проделывания проходов в минных полях и проволочных заграждениях.

В боевом положении Д-30 весила 3200 кг, обслуживалась расчетом из 6 человек, приводилась в боевое положение за 1,5-2,5 мин, имела скорострельность до 8 выстрелов в минуту, а угол возвышения ствола гаубицы мог варьироваться от −7° до +70°. Боекомплект Д-30 включал в себя снаряды следующих видов: осколочно-фугасные (включая ОФ с радиовзрывателем), осколочно-фугасные повышенного могущества (практически эквивалентные по фугасному действию 152-мм боеприпасам), кумулятивные (бронепробиваемость по нормали – до 460 мм), со стреловидными готовыми поражающими элементами, химические, осветительные, дымовые, агитационные и, наконец, корректируемые («Китолов-2М»).

Максимальная дальность огня Д-30 составляла 21,76 км. Ее можно было нарастить до 20 км и даже больше за счет использования активно-реактивного снаряда, разрабатывавшегося в рамках темы «Крен», но этот боеприпас так и не поступил на вооружение. Кстати, максимальная дальность огня у М-30 не превышала 11,8 км. Впрочем, вернемся к Д-30. Как и просили военные, она имела более высокую, чем у ее предшественницы, кучность. Если у М-30 осколочно-фугасный снаряд при стрельбе на дистанции в 500 метров по вертикальному щиту имел вероятное отклонение по обеим осям до 0,6 метров, то для Д-30 тот же показатель не превышал 0,1 метр!

Резюмируя, можно сказать, что Петров-со товарищи действительно создали своего рода артиллерийский шедевр. Любопытно, что появился он аккурат в тот момент, когда с подачи Никиты Хрущева в армии активно внедрялся ракетный «уклон» в ущерб развитию ствольной артиллерии. Немало разработок перспективных артиллерийских систем у нас при Хрущеве оказалось «зарезано», но не Д-30. «Тридцатка» оказалась настолько хороша, что, несмотря на существование ракетного лобби в лице самого первого секретаря ЦК КПСС, 12 мая 1960 года постановлением Совета Министров СССР 122-мм гаубица Д-30, получившая индекс 2А18, была успешно принята на вооружение.

Д-30 была запущена в массовое серийное производство на заводе №9. На этом ее эволюция, конечно, не закончилась.14 сентября 1970 года на вооружение Советской армии была принята 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», унифицированная с буксируемой Д-30 по ряду деталей ствольной группы, баллистическому решению и линейке боеприпасов. В 1978 году появилась несколько доработанная модификация «тридцатки», называвшаяся Д-30А и имевшая индекс 2А18М.

Точное количество построенных в СССР и других странах «тридцаток», а также их клонов, в открытых источниках отсутствует. По достаточно приблизительных подсчетам уже упоминавшегося бюллетеня The Military Balance, по состоянию на 2016 год количество выпущенных Д-30 и ее «родственниц» превышает 10 тыс. единиц.

Настоящее орудие-солдат

При всех своих положительных качествах, в первом десятилетии XXI века буксируемая Д-30 в роли полевой гаубицы полкового, а также дивизионного звена, в Сухопутных войсках ВС РФ была сочтена уже несколько устаревшей. Поэтому в феврале 2013 года министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился снять с вооружения и передать на базы хранения до конца 2013 года гаубицы Д-30А, находящиеся в Сухопутных войсках. Взамен «тридцаток» эти войска начали получать 152-мм буксируемые гаубицы 2А65 «Мста-Б» и 152-мм дивизионные САУ 2С3 «Акация».

Расчеты российских 122-мм гаубиц уничтожили украинскую пехоту в лесном массиве в зоне СВО

В свою очередь «Гвоздики» начали в ходе модернизации трансформироваться в САУ 2С34 «Хоста», вооруженные 120-мм комбинированными нарезными артсистемами. По замыслу нашего командования, в ближайшем будущем «тридцатки» должны были остаться лишь на вооружении ВДВ. Реальность, естественно, внесла свои коррективы в этот план и Д-30, помимо десантников, остались на вооружении еще, как минимум, у 7-й военной базы в Абхазии, 30-й отдельной мотострелковой бригады и 22-го армейского корпуса Береговых войск ВМФ в Крыму. Кроме того, в связи с дефицитом 152-мм артсистем в вооруженных формированиях ЛДНР, именно 122-мм Д-30 достаточно продолжительное время составляли основу артиллерийского парка 1-го и 2-го армейских корпусов народных республик.

Первые выстрелы в боевой обстановке Д-30 сделали в 1967 году в ходе Шестидневной войны на Ближнем Востоке. К 2023 году «тридцатка» успела поучаствовать во многих вооруженных конфликтах, наиболее масштабным из которых стала, разумеется, СВО. Примечательной чертой последней оказалось присутствие Д-30 по обе стороны фронта. При этом 122-мм гаубицы ВСУ, понесшие значительные потери еще в ходе боевых действий 2014-2021 годов и испытывающие к настоящему времени большой дефицит боеприпасов, действуют менее активно, чем «тридцатки», воюющие в составе подразделений ВС РФ. И чем дольше продолжаются боевые действия на украинском ТВД, тем меньше боеспособных Д-30 и боеприпасов для них остается в распоряжении ВСУ.

Как известно, зримым символом мастерства советских оружейников времен Великой Отечественной войны стала 76-мм дивизионная пушка образца 1942 года ЗиС-3, украсившая собой после 1945 года множество памятников. Вряд ли я ошибусь, если предположу, что таким же символом гения отечественных разработчиков артиллерийского вооружения, но уже послевоенной поры, стала гаубица Д-30 – меткая, убойная, надежная «как лом» и продолжающая воевать до сих пор.
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