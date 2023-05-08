В Ираке приговорен к казни убийца аналитика, критиковавшего проиранские группировки

После череды антиправительственных протестов, начавшихся в 2019 году, по Ираку прокатилась волна убийств и похищений, жертвами которых часто становились противники иранского влияния в республике. Гибель Аль-Хашими, поддерживавшего возглавляемую США коалицию, вызвала волну возмущения в стране, также нападение осудили зарубежные государства и международные организации. Известно, что еще до своей смерти аналитик получал угрозы со стороны вооруженных формирований.