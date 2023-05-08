В Ираке приговорен к казни убийца аналитика, критиковавшего проиранские группировки

Хишам аль-Хашими был застрелен возле своего дома в 2020 году.
Уголовный суд Багдада приговорил к смертной казни бывшего полицейского Ахмеда Хамдави Уэйда аль-Кенани, причастного к убийству известного аналитика Хишама аль-Хашими.
В 2020 году эксперт, активно критиковавший проиранские силы в Ираке, был застрелен около своего дома вооруженными лицами на мотоцикле. Через год бывший премьер-министр республики Мустафа аль-Кадыми заявил, что преступники, в том числе Аль-Кенани, арестованы.
Государственное телевидение опубликовало признания полицейского, который был предполагаемым организатором нападения и, по его словам, застрелил аналитика из пистолета. Аль-Кенани является сторонником одной из группировок иракского ополчения — «Катаиб Хезболла», — пользующегося поддержкой Ирана и зачастую продвигающего его интересы в Ираке.
Суд приговорил экс-полицейского к смертной казни на основании местного законодательства о борьбе с терроризмом. Пока что Аль-Кенани может обжаловать решение, но его адвокат сообщил, что преступник никак не прокомментировал слова судьи. Семья Аль-Хашими поддержала приговор, выразив обеспокоенность возможной подачей полицейским апелляции.
После череды антиправительственных протестов, начавшихся в 2019 году, по Ираку прокатилась волна убийств и похищений, жертвами которых часто становились противники иранского влияния в республике. Гибель Аль-Хашими, поддерживавшего возглавляемую США коалицию, вызвала волну возмущения в стране, также нападение осудили зарубежные государства и международные организации. Известно, что еще до своей смерти аналитик получал угрозы со стороны вооруженных формирований.