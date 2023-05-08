Четыре человека пострадали в результате массированного обстрела Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли массированному обстрелу город Шебекино Белгородской области. В результате атаки со стороны ВСУ пострадали четыре человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам чиновника, один из украинских снарядов взорвался рядом с тремя многоквартирными домами. Осколки боеприпаса повредили балконы, также в зданиях оказались выбиты стекла. Четыре местных жителя пострадали, двое из них отказались от госпитализации.
Остальных в настоящий момент доставляют в районную ЦРБ, отметил Гладков. Специалисты продолжают подомовой обход территории, все оперативные службы, а также глава округа Владимир Жданов находятся на месте, подчеркнул губернатор Белгородской области.