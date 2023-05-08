Пожары в Курганской области уничтожили более 300 жилых домов и почти 4 тысячи строений

В результате природных пожаров в Курганской области сгорели более 300 жилых домов и 3,9 тыс. строений. В регионе оценили последствия происшествий.
Объекты повредились из-за перехода огня на населенные пункты. Спасателям удалось осуществить меры, чтобы пламя не зашло на еще почти тысячу жилых домов в регионе. В них проживают около 129 тыс. человек, передает ТАСС.
В Курганскую область отправился министр МЧС Александр Куренков. После разговора с президентом РФ Владимиром Путиным глава ведомства пообещал пострадавшим от природных пожаров оказать поддержку.