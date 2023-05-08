Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Пожары в Курганской области уничтожили более 300 жилых домов и почти 4 тысячи строений

Происшествия
Пожары в Курганской области уничтожили более 300 жилых домов и почти 4 тысячи строений

В результате природных пожаров в Курганской области сгорели более 300 жилых домов и 3,9 тыс. строений. В регионе оценили последствия происшествий.

Объекты повредились из-за перехода огня на населенные пункты. Спасателям удалось осуществить меры, чтобы пламя не зашло на еще почти тысячу жилых домов в регионе. В них проживают около 129 тыс. человек, передает ТАСС.

В Курганскую область отправился министр МЧС Александр Куренков. После разговора с президентом РФ Владимиром Путиным глава ведомства пообещал пострадавшим от природных пожаров оказать поддержку.
курганская область пожар последствия пожара
Военкоры ФАН