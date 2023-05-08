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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 мая приедет на Украину для выражения поддержки киевскому режиму

Политика
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 мая приедет на Украину для выражения поддержки киевскому режиму

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 мая прибудет на Украину с целью поддержки киевского режима. Об этом стало известно в понедельник.

Информацией поделился официальный представитель ЕК Эрик Мамер в ходе брифинга. Более того, политик намерена выразить поддержку главе украинского государства Владимиру Зеленскому, указывается в сообщении.

«Глава будет в Киеве, Украина, где она встретится с Владимиром Зеленским и подтвердит непоколебимую поддержку страны со стороны ЕС», — подчеркнул Мамер.

Прежде авторы издания Financial Times предположили, что Европейский союз впервые может ввести ограничительные меры против Пекина. Подробностями поделился телеканал «Царьград».
евросоюз Урсула фон дер Ляйен Украина
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