Предприятие «Росатома» начнет добычу урана в Танзании

Додома, 8 мая. Дочерняя компания «Росатома» планирует начать пилотную добычу урана в Танзании.
Высшее руководство предприятия Mantra Tanzania, которое принадлежит российскому атомному холдингу, заявило о том, что в течение пилотной фазы проекта планируется добыть 5 тонн радиоактивного металла за год. На сегодняшний день на месторождении задействовано 165 человек, в перспективе планируется увеличение штата до 1700 сотрудников.
Директор «АтомИнфо-Центр» Александр Уваров отметил важность урана как стратегического материала и положительно оценил наличие в Танзании еще одного месторождения, которое принадлежит госкорпорации. Запасы полезного ископаемого на руднике Мкужу, в шахе которого осуществляют разработки, оценивают в 25,9 тысяч тонн.
Холдинг «Росатом» имеет опыт работы в Африканских странах и располагает рядом соглашений в области ядерной энергетики. Ранее генеральный консул РФ в Кейптауне Алексей Маленко заявил, что Россия готова помочь ЮАР преодолеть энергетический кризис.