Предприятие «Росатома» начнет добычу урана в Танзании

Высшее руководство предприятия Mantra Tanzania, которое принадлежит российскому атомному холдингу, заявило о том, что в течение пилотной фазы проекта планируется добыть 5 тонн радиоактивного металла за год. На сегодняшний день на месторождении задействовано 165 человек, в перспективе планируется увеличение штата до 1700 сотрудников.