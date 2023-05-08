Пострадавшую из-за падения карусели в Оренбурге девочку перевели из реанимации в отделение травматологии

Пострадавшую из-за крушения аттракциона в оренбургском парке девочку перевели из реанимации в отделение травматологии. Об этом сообщила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.
По ее словам, угрозы жизни ребенка нет, однако ей предстоит долгое восстановление. В настоящее время из реанимации она переведена в отделение травматологии Областной детской больницы.
Савинова также сообщила, что из больницы были выписаны двое пострадавших. В настоящий момент на стационарном лечении находятся восемь человек. Их состояние стабильно.
В прошлую субботу, 6 мая, в парке Оренбурга обрушилась карусель. Как сообщил «Царьград», в результате крушения пострадали 11 человек, включая 5 детей.