Власти Санкт-Петербурга начали подготовку города к проведению саммита «Россия — Африка»

В преддверии форума они отметили, что Северная столица планирует развивать многоаспектное сотрудничество со странами Африки. Наиболее перспективными направлениями названы проектирование и строительство очистных сооружений водоснабжения и водоотведения. Также упомянута важность обмена опытом в образовательной сфере: более 7% всех иностранных студентов — это молодежь африканских государств.