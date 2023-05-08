Власти Санкт-Петербурга начали подготовку города к проведению саммита «Россия — Африка»

Санкт-Петербург, 8 мая. Представители правительства Санкт-Петербурга сообщили Оргкомитету о подготовке города к саммиту «Россия — Африка».
В преддверии форума они отметили, что Северная столица планирует развивать многоаспектное сотрудничество со странами Африки. Наиболее перспективными направлениями названы проектирование и строительство очистных сооружений водоснабжения и водоотведения. Также упомянута важность обмена опытом в образовательной сфере: более 7% всех иностранных студентов — это молодежь африканских государств.
По словам чиновников, в рамках саммита, который пройдет с 26 по 29 июля, планируется подписание соглашений о развитии туризма. Кроме того, разрабатывается проект дорожной карты для проведения совместных культурных и спортивных мероприятий.
Подготовка к экономическому и гуманитарному форуму ведется всеми регионами России на постоянной основе. Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о готовности республики принять участие в этом событии и подчеркнул на активно развивающиеся связи с африканскими странами, несмотря на геополитическую обстановку.