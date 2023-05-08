Президент клуба ЦСКА Андрей Ватутин сообщил об улучшении состояния здоровья избитого баскетболиста Алексея Шведа

Госпитализированный с черепно-мозговой травмой спортсмен все еще находится в больнице. Ему постепенно становится лучше, но врачи еще не разрешили активно двигаться, поэтому Швед соблюдает постельный режим. О дате выписки баскетболиста будет известно после 9 мая, передает РИА Новости.