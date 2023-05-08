Президент клуба ЦСКА Андрей Ватутин сообщил об улучшении состояния здоровья избитого баскетболиста Алексея Шведа

Состояние баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа улучшилось. Об этом заявил президент клуба Андрей Ватутин.
Госпитализированный с черепно-мозговой травмой спортсмен все еще находится в больнице. Ему постепенно становится лучше, но врачи еще не разрешили активно двигаться, поэтому Швед соблюдает постельный режим. О дате выписки баскетболиста будет известно после 9 мая, передает РИА Новости.
Спортсмена избила группа мужчин прямо в центре Москвы. Позже их задержали. Все фигуранты уголовного дела арестованы на два месяца, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».