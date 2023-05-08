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Президент клуба ЦСКА Андрей Ватутин сообщил об улучшении состояния здоровья избитого баскетболиста Алексея Шведа

Происшествия
Президент клуба ЦСКА Андрей Ватутин сообщил об улучшении состояния здоровья избитого баскетболиста Алексея Шведа

Состояние баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа улучшилось. Об этом заявил президент клуба Андрей Ватутин.

Госпитализированный с черепно-мозговой травмой спортсмен все еще находится в больнице. Ему постепенно становится лучше, но врачи еще не разрешили активно двигаться, поэтому Швед соблюдает постельный режим. О дате выписки баскетболиста будет известно после 9 мая, передает РИА Новости.

Спортсмена избила группа мужчин прямо в центре Москвы. Позже их задержали. Все фигуранты уголовного дела арестованы на два месяца, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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