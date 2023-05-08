Американские полицейские застрелили мужчину, который убил брата и ранил его жену в Юте

В Юте в ходе перестрелки полицейские ликвидировала мужчину, подозреваемого в убийстве родного брата на пороге его дома. Об этом сообщает B911.
По информации издания, 66-летний житель Лонг-Бич, Калифорния, приехал в Юту к своему родному брату. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина позвонил в дверной звонок, после чего появился брат. Некоторое время родственники говорили на пороге, а затем 66-летний американец достал пистолет и выстрелил в брата. Тот погиб на месте.
Также известно о том, что жену убитого госпитализировали с огнестрельными ранениями. После этого подозреваемый пытался поджечь дом с помощью дорожной сигнальной ракеты.
Звуки выстрелов услышали соседи, которые и вызвали правоохранителей. Приехавшие на место полицейские попытались задержать злоумышленника, но он открыл огонь по стражам закона. В итоге полицейские убили мужчину ответными выстрелами.
В Кентукки неизвестный открыл стрельбу в городе и ранил несколько человек. Злоумышленник напал на людей в центральной части Луисвилля, а после скрылся.