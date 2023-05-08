Американские полицейские застрелили мужчину, который убил брата и ранил его жену в Юте

По информации издания, 66-летний житель Лонг-Бич, Калифорния, приехал в Юту к своему родному брату. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина позвонил в дверной звонок, после чего появился брат. Некоторое время родственники говорили на пороге, а затем 66-летний американец достал пистолет и выстрелил в брата. Тот погиб на месте.