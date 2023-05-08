Слова начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова на военном трибунале по укронацизму процитирует главный обвинитель. Такое заявление сделал социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль в беседе с корреспондентом ФАН.
Киев продолжит совершать нападения на русских по всему миру. Об этом заявил начальник управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Yahoo News.
Так глава украинского ГУР отреагировал на заявление журналиста портала о том, что спецслужбы США признали причастность киевских властей к теракту, в котором 20 августа 2022 года погибла политолог Дарья Платонова, дочь российского писателя и философа Александра Дугина.
«Все, что я прокомментирую по этому вопросу, это то, что мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины», — пообещал Буданов.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков назвал заявление Кирилла Буданова о готовности убивать россиян чудовищным. По его словам, оно доказывает, что Киев организует теракты, а также подтверждает правильность решения о начале СВО.
«Глава ГУР Украины, которую давно следует признать террористической, Кирилл Буданов пооткровенничал и пообещал русским "террор по всему миру". Что же, правда и откровенность дорогого стоят — потом эти слова на военном трибунале по укронацизму будет цитировать главный обвинитель», — подчеркнул Грилль.
Социолог отметил, что Буданов 1996 года рождения. То есть это настоящий продукт «незалежной», беспримесный — вот таких деятелей она породила и вскормила, добавил он.
«"Главтеррорист" Украины — настоящий бешеный пес. Можно посмотреть и сделать выводы. Кирилл Буданов — подлинный наследник Бандеры, ведь тот занимался терроризмом и убийствами из-за угла. Хочу пожелать российским спецслужбам сил и мужества в защите нашего общества от таких бешеных псов, как Буданов и его подельники», — резюмировал Филипп Грилль.
Ранее русский историк, публицист, преподаватель МАДИ Аркадий Гольдин заявил в беседе с ФАН, что приоритетами Киева являются удары по гражданским объектам и уничтожение мирного населения.