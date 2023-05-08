«Я очень люблю работать»: блогер и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай раскрыла свой секрет успеха

По словам блогера, когда она полностью окунается в работу, в это время «страдают все сферы ее жизни». Поэтому Айзе приходится балансировать между трудом, семьей и личной жизнью. Также бизнесвумен отметила, что именно дети помогают ей вовремя остановиться.