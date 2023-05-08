«Я очень люблю работать»: блогер и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай раскрыла свой секрет успеха

Бывшая супруга рэпера Гуфа Айза в беседе с гипнологом Мариной Мэриджейн рассказала, что ей помогает не переходить грань «трудоголизма» и благодаря чему она стала успешной.
По словам блогера, когда она полностью окунается в работу, в это время «страдают все сферы ее жизни». Поэтому Айзе приходится балансировать между трудом, семьей и личной жизнью. Также бизнесвумен отметила, что именно дети помогают ей вовремя остановиться.
«Если бы у меня не было детей, я работала бы нон-стоп. К счастью они у меня есть, поэтому мне приходится переключаться. Делаю я это иногда с трудом, потому что у меня куча страхов: что я не смогу, а что будут дети есть, а как я заплачу за школу... и все остальное. Как у меня это получается? Я просто всегда что-то делаю», — объясняет Айза.
Также блогер отметила, что в настоящий момент найти интересные предложения по работе ей помогает коммуникация с людьми. По словам звезды, сейчас большая часть реализуемых проектов — это ее идеи и разработки.
Ранее Айза-Лилуна Ай поделилась в личном Telegram-канале со своими подписчиками тем, что снова начала ходить на свидания.