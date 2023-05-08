Супруга писателя Захара Прилепина сообщила об отсутствии угроз в адрес мужа перед покушением

Перед покушением на писателя Захара Прилепина ему не поступало никаких угроз. Плохого предчувствия накануне произошедшего также не было, сообщила супруга пострадавшего Мария.
В период перед покушением на убийство Прилепина ему не поступало никаких угроз. Сейчас писатель идет на поправку. Об этом Мария рассказала в беседе с РЕН ТВ, сообщается в Telegram-канале СМИ.
«Захар поправляется, идет на поправку», — сказала женщина.
Ранее в СБУ не стали опровергать своей причастности к подрыву автомобиля Прилепина. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что о покушениях на убийство граждан России управление «сможет говорить» только после завершения военного конфликта.
По обвинению в осуществлении попытки убийства писателя арестовали Александра Пермякова. Мужчина будет находиться под стражей 2 месяца на время следственных действий.