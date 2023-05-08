Сенатор Константин Косачев заявил, что учрежденный Зеленским День Европы будут отмечать «зигующие националисты»

Косачев отметил, что на мероприятия 9 мая по случаю Дня Европы будут выходить люди с портретами «героев Украины» Степана Бандеры и Романа Шухевича. Зампредседателя верхней палаты российского парламента заявил, что в праздничных шествиях не будет места потомкам тех, кто пролил кровь за освобождение Украины в Великой Отечественной войне.