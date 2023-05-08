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Сенатор Константин Косачев заявил, что учрежденный Зеленским День Европы будут отмечать «зигующие националисты»

Политика
Сенатор Константин Косачев заявил, что учрежденный Зеленским День Европы будут отмечать «зигующие националисты»

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что учрежденный указом президента Владимира Зеленского на Украине праздник будут отмечать «зигующие националисты». Мнением сенатор поделился в Telegram-канале.

Косачев отметил, что на мероприятия 9 мая по случаю Дня Европы будут выходить люди с портретами «героев Украины» Степана Бандеры и Романа Шухевича. Зампредседателя верхней палаты российского парламента заявил, что в праздничных шествиях не будет места потомкам тех, кто пролил кровь за освобождение Украины в Великой Отечественной войне.

Зеленский подписал указ об установлении 9 мая Дня Европы. Президент объяснил, что этот праздник учреждается при осознании европейской идентичности украинского народа, передает «Вечерняя Москва».
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