Доктор Александр Мясников предупредил о вреде чрезмерного употребления зелени

Обилие свежей зелени в рационе может негативно сказаться на здоровье. Об этом рассказал доктор и телеведущий Александр Мясников в эфире передачи на телеканале «Россия 1».
По словам эксперта, обильное употребление зелени повышает риски образования мочекаменной болезни. Кроме того, этот вид продукта следует полностью исключить из рациона людям, принимающим препараты для разжижения крови.
Однако в умеренных количествах зелень даже полезна. Она помогает при профилактике болезни Альцгеймера и других видов слабоумия, а также укрепляет костную ткань и снижает риск переломов за счет наличия витамина К. Мясников отметил, что зеленые овощи, трава и фрукты содержат много фолиевой кислоты, снижающей риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Ранее «Подмосковье сегодня» рассказало о преимуществах выращивания микрозелени в домашних условиях. Высадить на подоконнике можно петрушку, базилик, шпинат и другие виды витаминных растений.