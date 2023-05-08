Доктор Александр Мясников предупредил о вреде чрезмерного употребления зелени

Однако в умеренных количествах зелень даже полезна. Она помогает при профилактике болезни Альцгеймера и других видов слабоумия, а также укрепляет костную ткань и снижает риск переломов за счет наличия витамина К. Мясников отметил, что зеленые овощи, трава и фрукты содержат много фолиевой кислоты, снижающей риск сердечно-сосудистых заболеваний.