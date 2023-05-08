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Глава МЧС РФ после разговора с Путиным пообещал поддержку пострадавшим при пожарах в Курганской области

Происшествия
Глава МЧС РФ после разговора с Путиным пообещал поддержку пострадавшим при пожарах в Курганской области

Пострадавшим при пожарах в Курганской области гражданам будет оказана поддержка. Об этом заявил Глава МЧС России Александр Куренков.

Такой информацией он поделился в понедельник, 8 мая, после телефонных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Прежде стало известно, что в результате масштабных пожаров в Курганской области скончались шесть жителей региона.

«Владимир Владимирович так и сказал, что обязательно будем всем помогать», — указал Куренков.

Ранее сообщалось, что сотрудникам спасательных служб удалось ликвидировать 9 из 13 очагов возгорания в Курганской области. Подробности сообщает «РИАМО».
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