Глава МЧС РФ после разговора с Путиным пообещал поддержку пострадавшим при пожарах в Курганской области

Пострадавшим при пожарах в Курганской области гражданам будет оказана поддержка. Об этом заявил Глава МЧС России Александр Куренков.
Такой информацией он поделился в понедельник, 8 мая, после телефонных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Прежде стало известно, что в результате масштабных пожаров в Курганской области скончались шесть жителей региона.
«Владимир Владимирович так и сказал, что обязательно будем всем помогать», — указал Куренков.
Ранее сообщалось, что сотрудникам спасательных служб удалось ликвидировать 9 из 13 очагов возгорания в Курганской области. Подробности сообщает «РИАМО».