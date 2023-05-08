Президент UFC Дана Уайт объяснил, почему бойцы не хотят драться с Умаром Нурмагомедовым

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о нежелании представителей промоушена выходить на бой против Умара Нурмагомедова, двоюродного брата российского чемпиона в смешанном стиле (ММА) Хабиба Нурмагомедова, пишет «Чемпионат».
«Трудно организовать бой парню, который находится на подходе к топовой десятке, потому что те, кто его опережают, не хотят рисковать своим местом в рейтинге», — пояснил президент UFC.
При этом он подчеркнул, что на бой с Нурмагомедовым многие соглашаются публично, но впоследствии в приватной беседе отказываются.
Напомним, что в своей бойцовской карьере в MMA Умар Нурмагомедов одержал 16 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он провел пока всего четыре поединка.
Бойцы UFC и ММА из России продолжают проводить спарринги с бойцами-иностранцами. Однако других представителей российского спорта отстранили от участия в международных соревнованиях. Так, Германия отменила турнир по фехтованию из-за участия в нем россиян и белорусов, информирует «Ридус».