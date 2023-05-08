Ввести в штат губернаторов военного зама: аналитик Насонов обратился к опыту Великой Отечественной войны

Штат губернаторов российских регионов может быть дополнен должностью военного заместителя, помощника или советника. Такое мнение в беседе с ФАН высказал военный эксперт, ветеран боевых действий Роман Насонов.
В последнее время участились удары беспилотников киевского режима по нашим объектам, в том числе нефтеперерабатывающим заводам.
Так, в Ростовской области на Новошахтинском НПЗ после удара БПЛА вспыхнул пожар, который удалось ликвидировать самостоятельно, без привлечения огнеборцев. Как сообщил затем местный губернатор Василий Голубев, обошлось без пострадавших, ущерб от атаки был незначительный.
В Краснодарском крае вследствие падения сразу четырех дронов загорелся резервуар Ильского НПЗ.
По мнению Насонова, интерес противника к таким объектам вполне объясним — это попытка ударить по поставкам топлива для действующей армии.
Для того чтобы прекратить подобные вылазки каждый объект должен быть надежно прикрыт средствами ПВО.
«Здесь может быть востребован опыт Великой Отечественной войны, — считает аналитик. — При обороне Москвы для ее защиты с воздуха использовались прожекторные подразделения. Они выхватывали вражеские цели, которые затем атаковали и сбивали наши зенитчики и летчики-истребители».
Еще один момент, на который стоит, по его мнению, обратить внимание — маскировка.
«Маскировочные сети, ложные объекты с использованием надувных макетов — все это способно сбить противника с толку. И конечно же, активизация средств радиоэлектронной борьбы».
Чтобы использовать все это в комплексе и профессионально необходимо введение в штат руководителей регионов, специалистов, способных организовать такую работу, считает Роман Насонов.
Ранее издание The Washington Post заявило о серьезном дефиците средств ПВО и боеприпасов у ВСУ.