Ввести в штат губернаторов военного зама: аналитик Насонов обратился к опыту Великой Отечественной войны

Так, в Ростовской области на Новошахтинском НПЗ после удара БПЛА вспыхнул пожар, который удалось ликвидировать самостоятельно, без привлечения огнеборцев. Как сообщил затем местный губернатор Василий Голубев, обошлось без пострадавших, ущерб от атаки был незначительный.