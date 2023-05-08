Жители Грузии выступили в защиту могилы Неизвестного солдата в Тбилиси

Акцию в соцсетях под названием под названием «Вместе спасем могилу Неизвестного солдата!» инициировал 7 мая 2023 года руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе.
Как сообщает корреспондент ФАН, цель акции — обратить внимание властей Грузии на плачевное состояние могилы и монумента Неизвестного солдата в тбилисском парке Ваке (главный монумент ВОВ в Грузии). Уже третий год монумент «реставрируется» мэрией столицы, однако работы на самом деле прекращены давно.
По словам Рцхиладзе, есть веские причины предположить, что это бездействие имеет политическую подоплеку, так как президент Саломе Зурабишвили, известная своими русофобскими подходами, неоднократно обращалась к местной исполнительной власти с предложениями переделать монумент в парке Ваке и сделать из него памятник «грузинам, павшим во всех войнах за Грузию».
«То есть, налицо призыв нивелировать память о Великой Отечественной Войне, «разбавить» ее среди других исторических событий», — констатировал Рцхиладзе.
В социальных сетях на обращение Гулбаата Рцхиладзе откликнулось несколько тысяч человек, распространив текст и плакат с призывом: «Не разрушайте! Восстановите могилу Неизвестного солдата в ее первозданном виде!»
Приводим текст обращения:
«Спасем могилу неизвестного солдата вместе!
Дорогие друзья! Атака на гордую историю Грузии продолжается. Фальсификаторы истории, ведьма-женщина, ставшая президентом, и другие деструктивные силы пытаются предать забвению святое место — Могилу Неизвестного солдата, расположенную в парке Ваке в Тбилиси.
Изначально благородным замыслом тбилисской мэрии было украсить этот памятник, восстановить каскад фонтана, зажечь огонь, но соответствующие работы уже давно были остановлены без объяснения причин. Но мы знаем, что причина политическая и вытекает из «рекомендаций» посольств некоторых западных государств. Их цель — стереть из памяти грузинского народа Великую Отечественную войну 1941-1945 годов, заменить ее лживой национальной мифологией, которая будет строиться на абсолютно антироссийских так называемых нарративах».
По словам Рцхиладзе, кроме публикации в интернете, этот же плакат был расклеен на заборах вблизи мэрии.
«Однако вмешалась патрульная полиция, они незаконно требовали прекратить якобы административное правонарушение», — рассказал политик.
Руководитель Института Евразии вступил в полемику с патрулем, записав конфликтный разговор на камеру. В конце концов, полицейские вникли в содержимое плаката и смягчили тон. Один из них, в звании майора сказал, что его предок тоже воевал в этой Великой войне и он гордится этим. Полицейские ограничились передачей информации в соответствующую службу мэрии, за что организаторы акции их поблагодарили, так как сами хотели привлечь внимание именно мэрии.
Ранее политик Айк Бабуханян заявил, что народ Армении не поддается на попытки исказить правду о Победе в ВОВ.