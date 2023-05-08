Жители Грузии выступили в защиту могилы Неизвестного солдата в Тбилиси

Руководитель Института Евразии вступил в полемику с патрулем, записав конфликтный разговор на камеру. В конце концов, полицейские вникли в содержимое плаката и смягчили тон. Один из них, в звании майора сказал, что его предок тоже воевал в этой Великой войне и он гордится этим. Полицейские ограничились передачей информации в соответствующую службу мэрии, за что организаторы акции их поблагодарили, так как сами хотели привлечь внимание именно мэрии.