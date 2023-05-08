Россиянам перечислили фонды, которые принесли пайщикам наибольшую доходность в апреле

Паевые инвестиционные фонды российских компаний стали наиболее доходными в апреле текущего года, сообщает «Коммерсантъ».
Стоимость паев фондов российских акций выросла на 5-10% в апреле. Это объясняется тем, что совет директоров ЛУКОЙЛа, НОВАТЭКа и «Татнефти» рекомендовал высокие дивиденды. Кроме того, Сбербанк объявил рекордно высокие проценты с прибыли АО, из-за чего рынок был в ожидании потенциальных выплат от других эмитентов.
Ситуации также поспособствовало положение рубля в мировой экономике и уменьшение скидки Urals к Brent. Последнее позитивно отразилось на нефтегазовых экспортерах. Отмечается, что 182 из 187 крупных розничных фонда зафиксировали прирост цены пая в прошлом месяце.
Ранее Московская биржа анонсировала запуск нового вида торгов акциями. Площадка позволит заключать договоренности напрямую с продавцом и покупателем через национальный клиринговый центр.