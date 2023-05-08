Россиянам перечислили фонды, которые принесли пайщикам наибольшую доходность в апреле

Стоимость паев фондов российских акций выросла на 5-10% в апреле. Это объясняется тем, что совет директоров ЛУКОЙЛа, НОВАТЭКа и «Татнефти» рекомендовал высокие дивиденды. Кроме того, Сбербанк объявил рекордно высокие проценты с прибыли АО, из-за чего рынок был в ожидании потенциальных выплат от других эмитентов.