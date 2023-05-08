Энергоэксперт Александр Фролов спрогнозировал подорожание нефти Brent до 80 долларов за баррель в мае

Цены на нефть могут подняться до 80 долларов за баррель в последний месяц весны. Таким мнением поделился замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью с «Известиями».
Причиной резкого подорожания может стать решение стран ОПЕК+ по добровольному сокращению добычи энергоресурса. Эксперт предсказал, что эффект от снижения объемов добычи отразится на всем рынке нефтепродуктов и станет заметен уже в конце мая.
Ранее вице-премьер России Александр Новак прокомментировал снижение цен на нефть. Как пишет «Царьград», ситуация отслеживается странами ОПЕК, а обвал стоимости — явление краткосрочное.