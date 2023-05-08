Три человека пропали без вести в результате природных пожаров в Курганской области

Сотрудники экстренных служб продолжают сражаться с природными пожарами, обрушившимися на Курганскую область. В результате возгораний погибли семь человек, еще трое пропали без вести, сообщает источник ФАН.
По его словам, в настоящий момент на территории региона действуют четыре пожара, при этом десять очагов уже потушено. Ликвидация возгораний существенно осложняется ветром порядка 20 метров в секунду.
Власти региона выразили надежду, что у граждан, считающихся пропавшими без вести, в настоящий момент просто имеются проблемы со связью. Помимо них и погибших, в результате пожаров пострадали по меньшей мере 15 жителей Курганской области.
Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что потерявшим имущество в результате природных пожаров будет выделено по 10000 рублей. Первые выплаты местные жители начнут получать 8 мая, сообщал RT.