Двоих мужчин казнили за пропаганду атеизма и сожжение Корана в Иране

В Иране двоих мужчин приговорили к смертной казни за атеистическую и антиисламскую пропаганду в интернете с помощью созданных в социальных сетях 15 и 20 соответствующих групп. Об этом сообщает информационное агентство Tasnim.
Садролла Фазели-Заре и Юсеф Мехрдад обвиняются в «оскорблении Пророка, вероотступничестве, богохульстве в отношении матери Пророка, оскорблении священных понятий и публикации частных фото других лиц без их на то согласия». Избранный приговор в виде казни был приведен в исполнение утром 8 мая.
Известно, что мужчины с помощью иранского и французского виртуального номера телефона создали онлайн-сообщества, где оскорбляли верующих и пропагандировали атеизм. Также при обыске у обвиняемых обнаружили видеоматериалы, которые подтверждают факт сожжения ими Корана.
Ранее президент Сербии Александр Вучич обратился к правительству страны с предложением вернуть смертную казнь. Такое решение связано с терактом в Младеноваце, в результате которого восемь человек погибли, а еще 13 — получили ранения различной тяжести.