Двоих мужчин казнили за пропаганду атеизма и сожжение Корана в Иране

Садролла Фазели-Заре и Юсеф Мехрдад обвиняются в «оскорблении Пророка, вероотступничестве, богохульстве в отношении матери Пророка, оскорблении священных понятий и публикации частных фото других лиц без их на то согласия». Избранный приговор в виде казни был приведен в исполнение утром 8 мая.