Асад обсудил с президентом ОАЭ события в регионе и возвращение Сирии в ЛАГ

Как сообщают СМИ, Сирия по решению ЛАГ может немедленно возобновить свое участие в заседаниях. Встречные требования к Дамаску включают урегулирование кризиса и всех его последствий, в том числе возвращение беженцев на родину и борьбу с контрабандой наркотиков в регионе, а также продолжение усилий по доставке гуманитарной помощи в пострадавшие от войны и землетрясений части страны.