Асад обсудил с президентом ОАЭ события в регионе и возвращение Сирии в ЛАГ

Башар Асад поблагодарил Абу-Даби за вклад в нормализацию связей САР с арабским миром.
Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном. От лица Дамаска он поблагодарил собеседника за вклад ОАЭ в нормализацию отношений САР с арабскими государствами.
В ходе беседы лидеры двух стран обсудили последние положительные события в регионе, а также обговорили вопросы укрепления двустороннего сотрудничества в различных областях. Диалог состоялся на следующий день после чрезвычайного заседания министров иностранных дел Лиги арабских государств (ЛАГ) в Каире.
Накануне главы МИД организации договорились о возобновлении участия Сирии в сессиях ЛАГ. Дипломаты призвали активизировать совместные усилия для оказания помощи Дамаску, подтвердив необходимость «сохранения суверенитета, территориального единства, стабильности и региональной целостности Сирии в соответствии с уставом и принципами ЛАГ». Также принято решение сформировать комитет из представителей Иордании, Саудовской Аравии, Ирака, Ливана и Египта с участием генсека ЛАГ, который будет непосредственно контактировать с правительством Сирии для окончательного урегулирования кризиса.
Дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш назвал итоги заседания позитивным шагом. Он подчеркнул, что стоящие перед регионом вызовы требуют совместных усилий арабских стран, и выразил приверженность ОАЭ «максимизации партнерских отношений для обеспечения процветания и стабильности».
При этом Катар, отказывающийся от нормализации связей с САР, не стал выступать против возвращения Дамаска в ЛАГ, но отметил, что его позиция пока остается неизменной. Представитель МИД страны Маджед аль-Ансари пояснил, что его государство не станет препятствовать процессам, идущим на благо арабскому консенсусу.
Как сообщают СМИ, Сирия по решению ЛАГ может немедленно возобновить свое участие в заседаниях. Встречные требования к Дамаску включают урегулирование кризиса и всех его последствий, в том числе возвращение беженцев на родину и борьбу с контрабандой наркотиков в регионе, а также продолжение усилий по доставке гуманитарной помощи в пострадавшие от войны и землетрясений части страны.
Сирия была исключена из ЛАГ с началом гражданской войны в 2011 году. Многие из стран региона поддержали антиправительственные вооруженные формирования, однако при помощи России Дамаск смог вернуть под контроль большую часть своей территории.
В последние годы некоторые из государств-противников САР изменили курс и начали процесс нормализации отношений с республикой. ОАЭ сделали это одними из первых, а в 2023-м о восстановлении связей с Дамаском заявила и Саудовская Аравия. В настоящее время Эр-Рияд, ОАЭ и Иордания являются основными сторонниками возвращения Сирии в Лигу арабских государств.