Политолог Юрий Кот обвинил Зеленского в попытке «дезавуировать торжественный момент 9 мая»

Президент Владимир Зеленский утвердил празднование на Украине Дня Европы 9 мая вместо Дня Победы. Об этом следует из текста указа, опубликованного на сайте его офиса. Также отмечается, что решение принято «с целью укрепления единства народов Европы», а также для «обеспечения мира, безопасности и стабильности на Европейском континенте».