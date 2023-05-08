Политолог Юрий Кот обвинил Зеленского в попытке «дезавуировать торжественный момент 9 мая»

Президент Владимир Зеленский утвердил празднование на Украине Дня Европы 9 мая вместо Дня Победы. Об этом следует из текста указа, опубликованного на сайте его офиса. Также отмечается, что решение принято «с целью укрепления единства народов Европы», а также для «обеспечения мира, безопасности и стабильности на Европейском континенте».
Корреспондент ФАН обратился к политологу и публицисту Юрию Коту, чтобы узнать, с какой целью было произведено это кощунственное переименование.
«Давайте для начала четко обозначим географию этого указа Зеленского, — предложил эксперт. — Где он его подписал? На территории Украины? Нет! Он сделал это во время своего позорного бегства Европу, которое было обставлено как «деловая поездка» для обсуждения вопроса вступления Украины в НАТО!»
По словам собеседника ФАН, всем уже давно очевидно, что президент Украины просто опасается «удара возмездия», который неизбежно настигнет его за организованную им атаку дронов на Кремль.
«Так что пускай Зеленский, сидя в Европе, издает свои смехотворные указы, — заявил Кот. — Он даже может потребовать от солнца всходить на западе, а заходить на востоке! Это полное право президента Украины как дурачка, который может сходить с ума так, как ему вздумается! Что же до попыток Зеленского поглумиться над нашим великим праздником, как-то его переименовать, то для всех очевидно, что это «дело» шито белыми нитками».
Политолог подчеркнул, что всем «предельно понятно, куда ветер дует».
«Задача Зеленского — максимально дезавуировать торжественный момент 9 мая, дня, когда русский народ, частью которого являются украинцы, сломал хребет нацистской гидре! — заявил эксперт. — Кстати, сердцевиной этой «гидры» были те самые европейские народы, которые по зову фашистов подняли голову и решили атаковать Россию!»
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