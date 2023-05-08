Полицейский в одиночку сбил пламя с военкомата в Тверской области

Правоохранитель самостоятельно справился с пламенем с помощью огнетушителя. Немного обгорели оконная рама и фасад — внутрь огонь не попал. На месте пожара была обнаружена пластиковая канистра со следами ГСМ. В данный момент в ситуации разбирается полиция, поджигателей ищут.