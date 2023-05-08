Полицейский в одиночку сбил пламя с военкомата в Тверской области

Неизвестные подожгли здание военкомата в городе Лихославле Тверской области. Об этом 8 мая сообщает Telegram-канал SHOT.
По имеющейся информации, инцидент произошел около трех часов ночи. Возгорание заметил сотрудник полиции, патрулировавший район в это время. Горело одноэтажное деревянное здание военного комиссариата на улице Комсомольской.
Правоохранитель самостоятельно справился с пламенем с помощью огнетушителя. Немного обгорели оконная рама и фасад — внутрь огонь не попал. На месте пожара была обнаружена пластиковая канистра со следами ГСМ. В данный момент в ситуации разбирается полиция, поджигателей ищут.
Ранее в Екатеринбурге задержали двоих мужчин за попытку поджога военкомата. Делом занимаются сотрудники ФСБ РФ.