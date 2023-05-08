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Диетолог Антон Брыкин связал здоровье долгожителей со средиземноморской диетой

Общество
Диетолог Антон Брыкин связал здоровье долгожителей со средиземноморской диетой

Самочувствие человека сильно зависит от ежедневного рациона. Соответствующей информацией поделился врач-диетолог Антон Брыкин.

Об этом эксперт рассказал в ходе разговора с корреспондентом телеканала RT. Наиболее оптимальной является средиземноморская диета: в нее входят морепродукты и рыба жирных сортов, семейства лососевых.

«Также источником омега-3 служат авокадо и орехи, а из морских водорослей жители этого региона получают достаточно йода и других микроэлементов», — указал Брыкин.

Следует не только придерживаться правильного питания, но и не забывать о занятиях физической культурой, резюмировал специалист.
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