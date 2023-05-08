Президент Армении Никол Пашинян примет участие в мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве

Глава Армении Никол Пашинян прилетит в Москву. Он примет участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы.
Приглашение посетить столицу России с рабочим визитом Пашинян получил от президента страны Владимира Путина. Он будет присутствовать на мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Правительства Армении.
Ранее приглашение посетить Москву от Путина получил президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Такое же предложение поступило главе Туркменистана Сердару Бердымухамедову.