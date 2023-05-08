Певец Григорий Лепс заявил, что был плохим отцом из-за постоянных гастролей

Популярный российский исполнитель Григорий Лепс заявил, что считает себя неважным отцом, потому что ему редко удавалось проводить время в семейном кругу. Из-за постоянных гастролей и концертов он часто не бывал дома с родными, рассказал певец шоумену Павлу Воле в эфире передачи «Шоу Воли» на телеканале ТНТ.
Исполнитель подчеркнул, что музыка всегда занимала большую часть его времени, в связи с чем зачастую ему не удавалось находиться рядом с детьми.
«Я был плохим отцом и, наверное, буду не очень хорошим дедом», — заявил артист.
Неизвестно, как оценивает свое материнство Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, но в Израиль она эмигрировала со всей семьей, включая детей, пишут обозреватели портала РИАМО.