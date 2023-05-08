Певец Григорий Лепс заявил, что был плохим отцом из-за постоянных гастролей

Популярный российский исполнитель Григорий Лепс заявил, что считает себя неважным отцом, потому что ему редко удавалось проводить время в семейном кругу. Из-за постоянных гастролей и концертов он часто не бывал дома с родными, рассказал певец шоумену Павлу Воле в эфире передачи «Шоу Воли» на телеканале ТНТ.