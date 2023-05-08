Человек, положивший начало Холодной войне: 139 лет со дня рождения 33-го президента США Гарри Трумэна

Сто тридцать девять лет назад, 8 мая 1884 года, родился Гарри Трумэн, 33-й американский президент — человек, с которым связывают начало Холодной войны между США и СССР.
В должность Главнокомандующего Трумэн вступил в 1945 году после смерти своего предшественника Франклина Рузвельта, скончавшегося незадолго до конца Второй мировой войны. И именно он принял решение о применении атомной бомбы против Японии.
Гарри Трумэн появился на свет в семье фермера Джона Андерсона Трумэна и домохозяйки Марты Эллен Трумэн. До того как ему исполнилось 6 лет, семья много раз переезжала с места на место, пока, наконец, не осела в городе Индепенденс, штат Миссури. До 15 лет юный Гарри увлекался музыкой, литературой и изучением истории.
Трумэн является вторым после Уильяма МакКинли, президентом в истории США, который не имел высшего образования. Окончив школу, Гарри всего год провел в колледже, после чего был вынужден бросить учебу и искать работу. Он сменил несколько профессий — от работника железной дороги до банковского клерка.
Также ему не удалось поступить в Военную академию из-за плохого зрения. Однако в армию он все же попал после того, как в 1905 году обманул приемную медицинскую комиссию и смог записаться в Национальную гвардию штата Миссури. Более этого, ему удалось дослужиться до капрала. Свое первое офицерское звание он получил в 1917 году, когда Соединенные Штаты вступили в Первую мировую войну.
В 1918 году будущий лидер нации был отправлен в охваченную конфликтом Европу, где командовал артиллерийской батареей 129-го полка полевой артиллерии 60-й бригады 35-й пехотной дивизии. Удивительно, но пройдя несколько сражений, подразделение под его руководством не потеряло ни одного бойца убитым.
После войны началась его политическая карьера. Интересный факт — не имея соответствующего образование, при поддержке главы аппарата демпартии от штата Миссури Тома Пендергаста, Трумэн был избран судьей округа Джексон. Диплом юриста он получит только спустя четыре года, в 1924 году, после чего его снова переизберут на эту же должность. А еще через пару лет он станет председателем окружного суда.
В 1934 году из кресла судьи он перебирается в Сенат. И снова свою роль в этом сыграл Пендергаст, коррумпированный босс партии, который активно способствовал продвижению молодого политика. Это, в свою очередь, негативно отразилось на репутации самого Трумэна, которого многие в американском истеблишменте того времени считали довольно сомнительной личностью.
И все же, несмотря на это, в 1940 он с небольшим отрывом обошел соперника в гонке за место в сенат и был переизбран. Всегда продвигающий его Пендергаст в то время уже отбывал срок в тюрьме, а на его место пришел Р. Ханниган, который также оказывал новому члену сената всяческую поддержку.
Существенную роль в карьере Трумэна сыграло его выдвижение на пост председателя Национального комитета Демократической партии, который он благополучно и занял в 1944 году. В том же году он становится вице-президентом Франклина Д. Рузвельта, который баллотировался уже на четвертый срок.
В целом, весь путь Трумэна в политике наглядно демонстрирует те лицемерие и двуличность, с которыми Америка входила в новую, послевоенную эпоху. И если в день нападения Германии на СССР, действующий тогда глава Белого дома Рузвельт выступил в поддержку Москвы, то его вице-президент, наоборот, высказывал довольно противоречивые мнения.
Когда 12 апреля 1945 года 32-й президент США Рузвельт умер от кровоизлияния в мозг, Гарри Трумэн согласно Конституции занял его кресло. И одним из первых его дел на президентском посту стал пересмотр союзнических отношений с СССР. В отличие от своего предшественника, новый президент предпочитал решать вопросы с Советами без учета их интересов, с позиции силы, в частности, в деле об устройстве послевоенной Европы.
В августе 1945 года Трумэн инициировал бомбардировку двух Японских городов Хиросима и Нагасаки атомными бомбами, назвав это «величайшим делом в истории». Кроме того, именно он всесторонне поддерживал идею создания военного блока НАТО, в котором видел главное оружие против экспансии СССР в Европе.