Человек, положивший начало Холодной войне: 139 лет со дня рождения 33-го президента США Гарри Трумэна

Также ему не удалось поступить в Военную академию из-за плохого зрения. Однако в армию он все же попал после того, как в 1905 году обманул приемную медицинскую комиссию и смог записаться в Национальную гвардию штата Миссури. Более этого, ему удалось дослужиться до капрала. Свое первое офицерское звание он получил в 1917 году, когда Соединенные Штаты вступили в Первую мировую войну.