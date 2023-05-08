МИД Китая предупредил о подрыве сотрудничества с ЕС в случае введения санкций за помощь России

Доверительные отношения между Китаем и Евросоюзом будут разрушена, если Брюссель введет в отношении республики санкции за оказание помощи РФ. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.
Ранее в зарубежных СМИ начали появляться публикации, что ЕС обсуждает ограничительные меры в отношении ряда китайских компаний, которые активно торгуют с Россией. Ван Вэньбин отметил, что если сообщения являются правдивыми, это может серьезно подорвать доверие Пекина к Брюсселю.
«Европейская сторона может серьезно нарушить доверие и сотрудничество с Китаем, обострить раскол и конфронтацию в мире», — указал представитель китайского МИД.
Ранее URA.RU сообщало о реакции представителей прибалтийских республик на заявление посла Китая о российском Крыме. Они назвали позицию Лю Шайе «прискорбной» и заявили о его плохих познаниях в географии.