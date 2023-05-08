МИД Китая предупредил о подрыве сотрудничества с ЕС в случае введения санкций за помощь России

Ранее в зарубежных СМИ начали появляться публикации, что ЕС обсуждает ограничительные меры в отношении ряда китайских компаний, которые активно торгуют с Россией. Ван Вэньбин отметил, что если сообщения являются правдивыми, это может серьезно подорвать доверие Пекина к Брюсселю.