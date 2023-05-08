Экономист Руслан Абрамов заявил о дефиците молодых квалифицированных педагогов в России

Доктор экономических наук Руслан Абрамов рассказал о дефиците молодых квалифицированных кадров в сфере среднего профессионального образования.
Эксперт объясняет это тем, что после распада СССР выпускники школ активно стали поступать в вузы. На этом фоне сфера среднего профессионального образования (СПО) стала терять популярность. В 90-е и нулевые оттуда ушли лучшие кадры. Несмотря на то что в последние годы востребованность СПО значительно выросла, нехватка квалифицированных молодых педагогов составляет 30%, сообщают «Известия».
Из-за спада интереса россиян к заведениям среднего профессионального образования уровень педагогического состава в таких учреждениях стал стремительно падать. По словам Абрамова, на данный момент более половины кадров в сфере СПО не соответствует требованиям ФГОС.
Ранее эксперты привели данные, свидетельствующие, что 61% российских компаний испытывает нехватку кадров. Отмечается, что продолжительность поиска работников увеличилась в среднем на месяц.