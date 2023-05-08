Экономист Руслан Абрамов заявил о дефиците молодых квалифицированных педагогов в России

Эксперт объясняет это тем, что после распада СССР выпускники школ активно стали поступать в вузы. На этом фоне сфера среднего профессионального образования (СПО) стала терять популярность. В 90-е и нулевые оттуда ушли лучшие кадры. Несмотря на то что в последние годы востребованность СПО значительно выросла, нехватка квалифицированных молодых педагогов составляет 30%, сообщают «Известия».