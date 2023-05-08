Политолог Эдвард Чесноков: как российские власти должны отреагировать на слова главы ГУР об убийстве русских

Любое публичное оправдание действий властей Украины необходимо приравнять к оправданию терроризма. Об этом ФАН заявил политолог Эдвард Чесноков, комментируя слова главы ГУР Кирилла Буданова о намерении убивать граждан России по всему миру.
Эксперт считает, что не стоит ожидать от Запада какого-либо осуждения слов Буданова, так как подобное поведение давно стало нормальным для Европы и США.
«Для западных партнёров подобное поведение со стороны их приятелей-нациков совершенно нормально. В 1935-м в Германии приняли "арийские расовые законы", юридически зафиксировавшие статус целого ряда жителей страны, прежде всего, евреев, как "недочеловеков". Замените тогдашних евреев в Германии на нынешних русских на Украине, выйдет почти то же самое. И ничего, Гитлер еще четыре года был для «западных демократий» вполне рукопожатен, в 1936-м в рейхе безо всяких санкций провели Олимпиаду, в 1938-м ему официально позволили сожрать Чехословакию», — сказал политолог.
Чесноков отмечает, что России необходимо отвечать. Однако следует это делать не бомбежками, а нестандартным способом.
«Правильно было бы отвечать по духу и букве законов. Например, по итогам переворота на майдане-2014 к власти на Украине пришёл ультранационалистический режим. Соответственно, необходимо законодательно приравнять любое публичное оправдание действий этого режима — к оправданию терроризма. А то у нас тут некоторые блогеры и театральные режиссёры спокойно проводят творческие вечера в Москве и рассказывают, что "в Одессе 2 мая было не всё так однозначно и колорады сами себя сожгли", или что "жители Донецка сами себя обстреливают". Пока мы не победим этот украинский национализм внутри России — говорить о какой-либо "жесткой внешней ответке" бессмысленно», — заключил политолог.
Напомним, ранее телеведущий Владимир Соловьев рассказал, что украинские спецслужбы готовили покушение на него. Он отметил, что в начале спецоперации ему позвонил президент России Владимир Путин и сообщил, что группировка из шести человек планировала ликвидировать журналиста.