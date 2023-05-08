Политолог Эдвард Чесноков: как российские власти должны отреагировать на слова главы ГУР об убийстве русских

Напомним, ранее телеведущий Владимир Соловьев рассказал, что украинские спецслужбы готовили покушение на него. Он отметил, что в начале спецоперации ему позвонил президент России Владимир Путин и сообщил, что группировка из шести человек планировала ликвидировать журналиста.