Семейная ипотека стала самой востребованной льготной программой у граждан РФ

Семейная ипотека на сегодняшний день является самой популярной льготной программой у российских граждан. Соответствующей информацией поделились сотрудники компании «ДОМ.РФ» в понедельник, 8 мая.
Согласно материалу телеканала RT, в текущем году в рамках семейной ипотеки граждане РФ оформили 64 тыс. на 308 млрд рублей. Лишь в марте 2023 года на семейную ипотеку пришлась половина всех выданных в государстве субсидируемых кредитов, указали эксперты «ДОМ.РФ».
Прежде эксперт Александр Габриелов рассказал, каким образом изменение ипотеки в России повлияет на стоимость жилья. Информацией специалист поделился 16 апреля.