Семейная ипотека стала самой востребованной льготной программой у граждан РФ

Согласно материалу телеканала RT, в текущем году в рамках семейной ипотеки граждане РФ оформили 64 тыс. на 308 млрд рублей. Лишь в марте 2023 года на семейную ипотеку пришлась половина всех выданных в государстве субсидируемых кредитов, указали эксперты «ДОМ.РФ».