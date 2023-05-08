Многоразовый космический аппарат успешно протестировали в Китае

Представители Китайской корпорации космической науки и техники (CASC) заявили об успехе испытания многоразового космического аппарата, передает РИА Новости.
Многоразовая ракета стартовала с космодрома Цзюцюань в китайской провинции Ганьсу. 276 суток она пробыла на орбите. Ее успешное испытание в CASC назвали прорывом КНР в сфере разработки космических аппаратов, которые можно использовать многократно.
При этом Пекин анонсировал создание в космосе спутниковой группы Queqiao («Сорочий мост») к 2030 году. Спутники из этого облака будут предоставлять услуги связи и навигации в дальнем космосе.
Параллельно представители Роскосмоса заявили о том, что российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин продолжают работать на борту Международной космической станции. В ночь с 4 на 5 мая 2023 года они выходили в открытый космос, и провели там семь часов 11 минут, передает портал РИАМО.