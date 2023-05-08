Многоразовый космический аппарат успешно протестировали в Китае

Параллельно представители Роскосмоса заявили о том, что российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин продолжают работать на борту Международной космической станции. В ночь с 4 на 5 мая 2023 года они выходили в открытый космос, и провели там семь часов 11 минут, передает портал РИАМО.