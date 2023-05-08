Глава Республики Крым Аксенов назвал подлым решение Зеленского издать указ об учреждении Дня Европы 9 мая

Он прокомментировал изменения в названии праздника в своем Telegram-канале. Аксенов отметил, что День Победы является радостным событием для наследников народа, который победил нацизм. Глава Крыма добавил, что украинцы также к этому причастны, но к бандеровской власти праздник отношения не имеет.