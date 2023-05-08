Глава Республики Крым Аксенов назвал подлым решение Зеленского издать указ об учреждении Дня Европы 9 мая

Указ президента Украины Владимира Зеленского об учреждении 9 мая Дня Европы является подлым, но ожидаемым решением. Такое мнение выразил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Он прокомментировал изменения в названии праздника в своем Telegram-канале. Аксенов отметил, что День Победы является радостным событием для наследников народа, который победил нацизм. Глава Крыма добавил, что украинцы также к этому причастны, но к бандеровской власти праздник отношения не имеет.
«Они не победители, а вечно проигравшие – и тогда, и сегодня. День Победы – не их ценность. А о тех отвратительных ценностях современной Европы, к которым мечтает приобщиться нацистский режим, все отлично знают», — написал Аксенов.
Ранее украинский президент подписал указ о том, что в стране 9 мая будут праздновать День Европы. Также он внес в Верховную раду проект закона об установлении 8 мая Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.