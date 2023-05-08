Президент РФ Владимир Путин отправил главам десяти стран поздравительные послания в преддверии Дня Победы

Лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народы Грузии и Молдавии получили от президента РФ поздравления по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В поздравлениях президент России Владимир Путин призывает «не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, как и оправдания нацистов, их пособников и нынешних идейных наследников».
«Сегодня наш нравственный долг – свято хранить завещанные отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи...», — передает слова российского лидера пресс-служба Кремля.
В посланиях глава Российской Федерации подчеркнул важность духовного наследия Великой Победы и его содействие в укреплении и развитии отношений между странами. Кроме этого, Путин поблагодарил всех ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
Ранее стало известно, что во время телефонного разговора Путин пригласил главу Туркменистана Сердара Бердымухамедова на празднование 9 Мая в Москву.