Политолог Кот назвал причину для увеличения количества миротворцев РФ в Приднестровье

Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики попросили Россию увеличить число миротворцев. Об этом заявил глава представительства республики в Москве Леонид Манаков. По его словам, мера оправдана «с учетом роста рисков безопасности».
Корреспондент ФАН обратился к политологу и публицисту Юрию Коту, чтобы узнать, о каких «рисках безопасности» идет речь.
«Просьба Приднестровья увеличить миротворческий контингент наверняка согласована с Москвой, — заметил эксперт. — Она не могла появиться в публичном пространстве просто так, и, если это произошло, значит, предварительное решение уже принято».
По словам собеседника ФАН, повышение количества российских миротворцев в регионе обусловлено дестабилизирующим фактором в лице Украины.
«А ведь в Приднестровье живут, в том числе, граждане России, которые имею полное право обратиться к своему правительству с просьбой защитить их, — подчеркнул Кот. — Нет, конечно, потенциала приднестровцев вполне достаточно, чтобы уложить всех врагов — но ведь вместе с последними полягут и наши! Так что Тирасполь поступает правильно, запрашивая у нас поддержку. Остается только вопрос пересылки наших военных в этот регион. Думаю, если нам кто-то помешает это сделать, будет уместно вспомнить слова генерала Александра Лебеда о том, кто, где и когда будет «завтракать».
Ранее военный эксперт Евгений Милованов рассказал, для чего ВСУ перебрасывает бронетехнику к Приднестровью.