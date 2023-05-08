В Нижегородской области арестовали Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на Захара Прилепина

Суд в Нижегородской области арестовал Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина. Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, пишет Telegram-канал Zvezdanews.
Для подрыва автомобиля литератора арестованный использовал две противотанковые мины с наложенным зарядом пластида. Об этом Пермяков рассказал во время допроса, добавив, что был завербован украинскими спецслужбами несколько лет назад.
По словам злоумышленника, последним заданием от его «работодателей» было получение российского паспорта, переезд и ликвидация Захара Прилепина. Мужчина несколько месяцев следил за писателем и закопал боеприпасы на дороге, ведущей к его дому.
До этого следователи возбудили в отношении Пермякова уголовное дело по статьям 205 и 221.1 УК РФ («Террористический акт» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).
Ранее стало известно, что писатель Захар Прилепин вышел на связь после теракта и рассказал подробности о взрыве его машины в Нижегородской области. По словам литератора, он сам был за рулем в момент подрыва автомобиля, сообщал RT.