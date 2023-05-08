Президент РФ Владимир Путин напомнил о важности недопущения искажения исторической правды о ВОВ

Недопущение искажения исторической правды о Великой Отечественной войне (ВОВ) и оправдания нацизма является «нашим нравственным долгом». Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Нельзя допускать оправдания нацистов, их пособников и идейных наследников, подчеркнул президент. Нашим нравственным долгом является недопущение искажения исторической правды о ВОВ.
«Наш нравственный долг — свято хранить традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне», — сказал Путин.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский подписал указ об утверждении 9 мая Дня Европы. Об этом он сообщил в личном Telegram-канале.